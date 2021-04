Gobierno por aprobación del tercer retiro en la Cámara: “Esta es una derrota para las pensiones de los chilenos”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió a la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que busca un tercer retiro de fondos de las AFP.

“Lo primero es que valoramos que se haya rechazado la idea de legislar para efectos de que se llevara a cabo un retiro como una reforma permanente a la Constitución, pero también es cierto que obviamente no valoramos que se haya aprobado la disposición transitoria, que va en la misma línea“, declaró el secretario de Estado.

Junto a esto, señaló que “todos queremos contar con el máximo apoyo en el Parlamento, desde luego partiendo por quienes somos parte de la misma coalición, pero todavía queda tiempo de seguir convenciendo, queda un trámite en el Senado, así que seguimos adelante”.

En este sentido, el ministro Ossa afirmó que “nosotros no creemos que existan las derrotas para el Gobierno, a nosotros nos parece que esta es una derrota para las pensiones de los chilenos”.

“Es una derrota para poder seguir avanzando en una reforma que mejore las pensiones de todos los chilenos y las chilenas. En consecuencia, esperamos poder tener poder de convencimiento en el Senado, y ver si este escenario se puede ir revirtiendo“, puntualizó.

Sobre recurrir al Tribunal Constitucional, el ministro aseveró que “en ningún momento ha estado en duda ni sigue estando en duda. Esperamos ir prontamente, pero no existe ninguna duda de que lo vamos a hacer”.

“Y no lo hacemos porque sí, ocurre que si nosotros no vamos al TC, seguirán ocurriendo estos retiros que dejan a millones y millones de chilenos sin fondos. Y no se pueden arreglar las pensiones si bajan las pensiones. Podrían aumentar en 5 millones de chilenos que quedarían privados de fondos. Queremos lo mejor para los chilenos y la institucionalidad”, concluyó.