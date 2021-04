Diputado Harry Jürgensen pide al Ejecutivo que flexibilice medidas para las pymes en cuarentena

El diputado oficialista por la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, hace unos días alertó al Ejecutivo de la difícil situación que están enfrentando los comerciantes y emprendedores de la zona, producto del confinamiento, la que se agudizó en los últimos días ante la imposibilidad de ofrecer productos no esenciales.

Aún cuando esta última medida llegó a su fin, el parlamentario manifestó su preocupación y reiteró la necesidad de encontrar soluciones que permitan a los emprendedores impulsar sus negocios, especialmente tras las denuncias recibidas por el legislador, en que varios de ellos – al no poder cumplir con sus compromisos financieros- corren el riesgo de perder sus locales.

“He recibido denuncias de la gente porque están perdiendo sus locales. Las Pymes y los emprendimientos locales más pequeños no tienen ahorros para solventar este período de pandemia ni ayudas estatales, lo que podría significar la pérdida de su fuente laboral, de sus propiedades. Las mipymes y las pymes son motores para la economía y por eso he reiterado la urgente necesidad al Gobierno de ir a su rescate”, sostuvo Jürgensen.

El diputado hizo hincapié en las últimas cifras entregadas por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que evidenciaron el impacto negativo que sufrieron los negocios con las últimas restricciones, donde el comercio minorista cayó un 21,6% sólo en una semana.

“Las conclusiones de este reporte son lapidarias para pequeños negocios, porque aquí estamos hablando de estas últimas dos semanas, pero ya llevamos varias cuarentenas, el pequeño comercio está en el límite”, aseguró.

Para el legislador es “clave” que se flexibilicen y modifiquen períodos de cuarentenas para que los comerciantes puedan retomar sus trabajos de manera paulatina y con los cuidados respectivos para evitar contagios.

“He solicitado a través de oficio al Ministerio de Salud, que considere no establecer cuarentenas tan reiteradas y de larga duración, que tanto daño han causado al desarrollo del comercio y al emprendimiento, necesitamos medidas que no sigan ahogando al comercio”, complementó.

Asimismo, en el marco del Día Mundial del Emprendimiento, Jürgensen felicitó en sus redes sociales a las más de 100 mil pequeñas y medianas empresas de la región de Los Lagos considerando que los dueños de negocios han tenido la “visión y fortaleza” para emprender y mantener sus negocios, “en especial en tiempos de pandemia”.

Finalmente, el legislador solicitó a los Ministerio de Economía y de Justicia, un informe acabado de la situación de los emprendedores locales y de cuántos de ellos estarían a punto de perder sus inmuebles.