Diputado Undurraga por el tercer retiro del 10%: “Hay 42 diputados de Chile Vamos que son cómplices del desfalco a las AFP”

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) calificó como una absoluta derrota, tanto para el Gobierno como para Chile Vamos, la aprobación del tercer retiro del 10% en la Cámara de Diputados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el vicepresidente de la Corporación señaló que “entró el populismo por todas las ventanas, lamentablemente, a dos partidos que yo respeto y son mis socios”.

“Nosotros (Evópoli) votamos en contra no porque queramos que la gente no reciba dinero y no se le apoye. Nosotros votamos en contra en los tres retiros, incluso en el segundo retiro que fue propuesto por el exministro de Hacienda (Ignacio Briones), actual candidato de la presidencia de Evópoli, porque no creemos que la solución sea metiéndole la mano al bolsillo de los propios chilenos”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que “esos fondos tanto como los de las AFC tienen destinos claros y deben ser ocupados en esa situación determinada. No se prestan para lo otro. Aquí hay 42 diputados de Chile Vamos que son cómplices del desfalco a las AFP. Si no pudieron estatizarlas, hoy día las están desfondando”.

“Esto pasa porque estamos en año electoral, porque muchos diputados, amigos míos incluso, gente que respeto en términos humanos de Chile Vamos, no tienen convicción ideológica“, opinó.

“No saben por qué son diputados de centroderecha, no saben lo que significa ir a defender las ideas de los sectores. ¿O usted cree que el Partido Comunista y algún diputado del Partido comunista va a proponer la privatización de Codelco?“, añadió.

Por último, Undurraga espera que el Presidente Sebastián Piñera recurra al Tribunal Constitucional, ya que “es su deber constitucional defender la Constitución”.

