Sebastián Sichel sobre el tercer retiro del 10%: “No me temblaría la mano en ir al TC”

El precandidato presidencial Sebastián Sichel afirmó que, si él dependiera, recurriría al Tribunal Constitucional (TC) para detener el proyecto del tercer retiro del 10%.

En entrevista con T13 Noche, el exministro de Desarrollo Social dijo que “no me temblaría ni un minuto la mano en ir al TC”.

El Presidente Sebastián Piñera “tiene que usar todas las atribuciones que le ha dado la Constitución para proteger lo que protegieron otros presidentes, como el presidente Allende y el presidente Frei, que el manejo del presupuesto de la República le corresponde al presidente”, sostuvo.

De acuerdo a Sichel, para hacer a esta idea de destruir las pensiones “habría dado un bono que tenga un período de tres meses y haberlo alargado por tres meses más si la pandemia se acercaba y eso le iba a dar tranquilidad a la clase media para no recurrir a su 10%”.

En esta misma línea, el expresidente del Banco Estado expresó que en la política falta coraje “para decir cosas que a veces no son populares, pero son necesarias. De no bailar, voy a ser franco, al ritmo de lo que impone Pamela Jiles y este populismo de nueva era, que es lo más neoliberal que he visto”.