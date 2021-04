Lagos Weber valoró avance de proyecto que permite anteponer el apellido materno

Tras haberse aprobado en Sala del Senado durante esta semana, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) valoró el apoyo que tuvo el proyecto de ley que posibilita cambiar el orden de los apellidos ante el Registro Civil, anteponiendo de manera inédita en Chile el apellido materno por delante del paterno.

Según indicó el parlamentario, “el proyecto que hemos aprobado es un tremendo cambio cultural que se inicia y se reconoce al mismo tiempo”.

“Centenares, o miles de chilenos han querido tener otro apellido, por muy justificadas razones, hoy día van a poder elegirlo. Ciertamente, van a haber ciertas dificultades o acomodos al comienzo, pero el logro de lo que estamos haciendo es tremendamente importante”, agregó.

En este sentido, Lagos Weber sentenció que, a su juicio, “muchos chilenos y chilenas han querido tener el apellido de quien los cuidó, los cobijó, cuidó y protegió, y a veces también, no llevar el nombre o apellido de una persona que no los cuidó, no los quiso, o no les dio atención”.