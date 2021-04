Senador Alejandro Navarro propone condonar deudas estudiantiles a profesionales de la salud

Este sábado, el senador Alejandro Navarro (PRO) afirmó que se necesitan nuevos incentivos para los profesionales de la salud que se encuentran trabajando en la contención del coronavirus.

En ese sentido, Navarro propuso como medida, que el Estado condone las deudas estudiantiles del Crédito con Aval del Estado (CAE), CORFO y del Fondo Solidario a los trabajadores médicos, enfermeros y especialistas, que actualmente se desempeñen en labores ligadas al combate de la pandemia.

El senador progresista indicó que “se requieren incentivos, se requiere cuidados, para eso, hay que hacer recambio, hacer nuevos turnos, contratar más profesionales, pero también darles incentivos, no solo aplausos”.

“Propongo al presidente Piñera que sea aplausos y también que se condone al cae, que se condonen las deudas CORFO y las deudas del fondo solidario, de tal manera que los profesionales de la salud que están endeudados tengan un alivio”, señaló.

En la misma línea, afirmó que “los médicos, las enfermeras, las TENS, todos los trabajadores tanto del sistema de salud como de la atención primaria, están a punto de ser sobrepasados. Hay que apoyar a la primera línea de la salud, no solo con aplausos que se los merecen por su valentía, sino también con la condonación de sus deudas estudiantiles. Está en manos del presidente Piñera hacerlo”.

Finalmente, el parlamentario acusó falta de voluntad del gobierno en la contratación de médicos que releven a los trabajadores de la salud que incrementaron su carga laboral con la pandemia.

“Necesitamos que los gobiernos regionales y el gobierno central realicen un esfuerzo con los instrumentos que fueron creados para ello. La ley 21.274 que fue aprobada en octubre de 2020 y que fue promovida por el ex ministro Mañalich no se está ocupando. Se está desaprovechando la oportunidad de contratar más médicos, especialistas, tens y enfermas y enfermeros, lo que no se puede permitir en una crisis de esta magnitud”, concluyó.

