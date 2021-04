Mario Desbordes ante posible ida del Gobierno al TC por el tercer retiro del 10%: “Es evidente que generará un malestar”

Este domingo, el precandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, comentó la posible ida del Gobierno al Tribunal Constitucional para detener el avance del proyecto del tercer retiro del 10%.

En ese sentido, el ex Ministro de Defensa aseguró a Canal 13 que “estoy convencido que en julio del año pasado pudimos tener un ‘estallido social’ producto de la desesperación de la ciudadanía”.

Sobre ese punto, Desbordes afirmó que “¿Podemos tener un Estallido? No lo sé, no sé si son las mismas condiciones que el año pasado, pero es evidente que va a provocar un malestar. Esto de amenazar con una crisis social puede ser un error también”.

“Estamos apoyando esto del 10% no porque somos unos irresponsables que estamos pensado en una elección. Es porque, de verdad, creemos que sobre la mesa no hay otra alternativa y, por eso, hemos planeado mecanismos para que la gente reponga su plata, porque no queremos dañar las pensiones futuras”.

Respecto al Bono Clase Media, el precandidato presidencial cerró diciendo que “hemos visto miles de reclamos de personas que postularon al bono, necesitamos una más universal”.