Diputado Saavedra afirma que “los socialistas aprobaremos el Impuesto a los súper ricos”

El diputado de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra (PS), anunció que “los socialistas aprobaremos el impuesto a los súper ricos, que se votará este miércoles en la sala de la Cámara”.

Sobre este punto, el parlamentario sostuvo que “este proyecto responde a la necesidad que las mismas autoridades de gobierno han reclamado, vale decir, falta de recursos del Estado para dar un apoyo de verdad a los chilenos y chilenas durante la Pandemia”.

“Por eso nos parece absurdo e insólito que el mismo ejecutivo anuncie que irá el TC por este proyecto. Si lo que buscamos son dineros frescos para que pueda haber una ayuda universal, sin letra chica, sin burocracia, nos parece ridículo que el gobierno se oponga a este proyecto. Todos sabemos que este mecanismo es importante para que el Estado recaude recursos para ayuda social”, agregó Saavedra.

Sobre este mismo punto, el diputado recordó que “hemos visto cómo la política de bonos focalizados no llega a la mayoría y se necesita una ayuda directa e universal. El Presidente Piñera ya anunció que irá al TC por el tercer retiro y ahora dice lo mismo con el impuesto a los súper ricos, con estas conductas está echando bencina al fuego y la paciencia de la gente se acabó”.

“Si el gobierno no recapacita sus políticas erróneas y dogmáticas, no se extrañen si vemos un estallido social en Chile. Llamamos al ejecutivo a pensar en todos los chilenos y no solo en las AFP y grandes empresarios”, sentenció el legislador.

Agencia Uno