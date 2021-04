“Nanay!!!”: Pamela Jiles y Giorgio Jackson se enfrascan en discusión por dichos de Beatriz Sánchez

La figura del Frente Frente y candidata a constituyente, Beatriz Sánchez, sostuvo en Tolerancia Cero que fue un error apoyar la candidatura de Pamela Jiles como diputada.

Además, sostuvo que “no haría primarias (presidenciales) con Pamela Jiles, porque es un liderazgo personal, no hay una construcción política detrás ni un proyecto de futuro país, no hay un proyecto colectivo, que es lo que a mí me entusiasma de la política”.

Las declaraciones, obviamente, no cayeron bien la parlamentaria.

“Distrito 12, nietit@s, está claro por quién NO VOTAR. Esta mujer @labeasanchez está en contra de mi pueblo que sufre. Se manifestó contra el estallido, apoya leyes represivas que tienen a nuestros cabros presos, está contra los retiros, responde con cantinfleo y miente sobre LaAbuela”, escribió en Twitter.

En defensa salió el diputado Giorgio Jackson. “Con este tuit lleno de mentiras literalmente le estás dando la razón a lo que dice Beatriz”, respondió el militante de Revolución Democrática.

Jiles volvió atacar: “Holi @GiorgioJackson, estás en Chile? Apareciste? Creímos que ya te habías ido a donar a UK, cariñitos te mandan l@s cabr@s… Se acuerdan todos los días de ti… Nanay!!!”.