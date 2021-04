Diputado Santana solicitó realizar en un solo pago el bono para recolectores de basura

El parlamentario de la región de Los Lagos, Alejandro Santana (RN), sostuvo que debido al contexto de pandemia que ha golpeado duramente al país y que dejado importantes consecuencias también a nivel regional, se hace imprescindible que el denominado “Bono Aseo” comprometido por el Gobierno, sea entregado en una sola cuota a quienes desarrollan esta importante labor.

“He tomado contacto con algunos trabajadores del aseo de Ancud y Chacao, quienes me han manifestado su molestia y preocupación, la misma que los ha llevado a manifestarse exigiendo el pago de este importante beneficio en una sola cuota y no de manera fraccionada como se ha propuesto hasta el momento”, expresó el parlamentario.

Además, el diputado Alejandro Santana se contactó con la Subdere para solicitar que se reconsidere la circular en la que se recomienda a los municipios fragmentar el pago del bono en cuotas, ante el actual contexto que atraviesa la región.

En tanto, el concejal por la comuna de Ancud, Álex Muñoz, solicitó en sesión al alcalde subrogante recomendar a la empresa a cargo de la prestación del servicio, pagar el bono a sus trabajadores en una sola cuota.

“Es un beneficio que los trabajadores se ganaron el año 2014 y que merecen poder recibir este año de forma excepcional, de una sola vez”, sentenció Muñoz.

Agencia Uno