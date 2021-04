Ministro de Hacienda asegura que las mejoras del IFE son superiores a un tercer retiro del 10%

Durante este martes, el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, se refirió a las critica que tuvo el anuncio del Presidente Sebastián Piñera, respecto a las mejoras del Ingreso Familiar de Emergencia para los meses de abril, mayo y junio.

La autoridad aseguró que estas ayudas son positivas para la ciudadanía. “Creemos que este tipo de políticas son superiores a un tercer retiro del 10%”, afirmó el secretario de Estado a 24 Horas.

“Estamos llegando a 13 millones de personas, una cantidad muy masiva”, agregó.

En esa línea, Cerda precisó que “hay una cantidad muy importante, sobre todo los más vulnerables, no tienen saldos en sus cuentas y como no tienen, no les va a llegar dinero. Por ello, creemos que es mucho más conveniente lo que propusimos y porque es efectivo. El retiro debilita el fondo de pensiones”.

“No creemos que es lo adecuado, esto va a impactar en los próximos años”, cerró.