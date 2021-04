Bancada PPD destaca aprobación en general de proyecto de impuesto a súper ricos

La bancada de diputadas y diputados del PPD celebró la aprobación en general del proyecto de ley que establece un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, también conocido como “Impuesto a los Súper Ricos”. La iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución para su análisis en particular.

“Mientras en nuestro país 2 millones 300 mil familias de clase media entran en vulnerabilidad, mientras aumenta el desempleo, bajan los ingresos y aumenta el costo de la vida, las 8 personas más ricas del país, entre ellos el Presidente Piñera aumentan su fortuna en más de un 70% según Forbes“, manifestó el Jefe de bancada y autor de la iniciativa, Raúl Soto.

El parlamentario agregó que “esta pandemia, esta crisis sanitaria, ha desnudado y profundizado la brutal desigualdad que hay en este país, y la ha transformado en un problema de la máxima gravedad que tenemos que resolver. Y este proyecto avanza en la dirección correcta, de hacer justicia tributaria y justicia social. Que los más ricos paguen más impuestos significa que contribuyan más al fisco, para que esos recursos se redistribuyan a través de políticas sociales, sobre todo en el momento crítico que estamos viviendo hoy día”.

Por su parte, el diputado y vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, sostuvo que “a través de este proyecto queremos contar con una renta básica universal de emergencia, que es lo que ha faltado y lo que ha obligado al uso de los retiros de los fondos de pensiones. Esperamos se haga justicia y permita que los más ricos de Chile, personas que tienen más de 22 millones de dólares acumulados, los grandes grupos económicos que han obtenido utilidades millonarias durante esta pandemia, también sean solidarios con la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas”.

Asimismo, la diputada Cristina Girardi indicó que “todos debiéramos tener conciencia de la desigualdad que existe en Chile. Hay muchas personas que no tienen lo más mínimo para enfrentar esta pandemia y queremos que se supere la crisis con la cuarentena, pero no pueden mantenerse en sus casas por diversas razones. ¿Aquellos que han visto aumentadas sus fortunas, no les duele la guata, el alma, ver los niveles de desigualdad que existen?. No sé cómo el Presidente de Chile puede vivir con la cuarta fortuna más importante de este país sin buscar las alternativas para que su pueblo pueda acceder de mejor de mejor manera a los recursos”.

En tanto, el diputado Ricardo Celis sostuvo que “este proyecto simplemente busca que por una vez los súper ricos paguen más. Es decir, ocho familias. Luksic por ejemplo estaría pagando 583 millones de dólares si se aplicara la misma tasa de 2,5%; el presidente Piñera pagaría 73 millones, y Ponce Lerou pagaría 82 millones, etc. Ocho familias podrían recaudar 1.008 millones de dólares aplicando esta ley”.

Agencia Uno