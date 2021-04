Diputada Maya Fernández: “El Presidente arrastra a su pueblo a la pobreza y la indefensión”

La diputada socialista Maya Fernández intervino en la discusión del proyecto de impuesto a los súper ricos, apuntando directamente a la figura del Presidente Sebastián Piñera.

Para Fernández, las manifestaciones generadas la noche de ayer a través de todo Chile “están directamente ligadas con el envío al Tribunal Constitucional (TC) de la iniciativa del tercer retiro y con la negativa del Gobierno de patrocinar este proyecto”, el que busca “establecer un impuesto por única vez a las personas de mayores ingresos en el país con el fin de generar beneficios económicos para sobrevivir la pandemia”.

La parlamentaria además indicó que la posición del Gobierno es un acto “de egoísmo por parte de un Presidente, quien mientras se hace más rico día a día durante esta pandemia, arrastra a su pueblo directamente a la pobreza y la indefensión”.

Al respecto, señaló que el Mandatario “está tranquilo. No sabe lo que es la cesantía, no poder llegar a fin de mes, no tener para pagar dividendos o cuotas de arriendo. No sabe lo que es mirar a tus hijos e hijas y explicarles que hay que seguir adelante, que se debe ir a trabajar, a pesar de la pandemia, porque si no, no habrá para comer. Tampoco sabe que el gas ha subido o que ir al supermercado es cada día más difícil“, concluyó.