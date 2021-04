Mario Desbordes y decisión del Gobierno de llevar al TC el tercer retiro: “Es una metida de ‘pata’ tremenda”

Nadie quedó indiferente la decisión del Gobierno de enviar el proyecto del tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional, uno de ellos fue el candidato presidencial Mario Desbordes, quien criticó esta determinación.

“Parte del sector está en completo desacuerdo, se lo hicimos saber al Presidente. Estamos pensando llevar un proyecto similar porque la gente necesita el dinero lo ante posible”, dijo el ex Ministro de Defensa en Chilevisión.

“Si el patrocinio hubiese sido del Ejecutivo no hubiese problemas, pero es un tremendo error, es grave, es una metida de ‘pata’ política, porque socialmente la gente que no accedió a los bonos, no tiene otra alternativa”, afirmó.

Respecto a una posible acusación constitucional contra Sebastián Piñera, Desbordes expresó que “no creo que tenga sustento, ya que distrae el proceso legislativo. Creo que no es el momento”.

“El Presidente no está incumpliendo la Constitución, él no quiso que el proyecto no fuera constitucional, pero creo que con el quorum que se tuvo en la Cámara, creo que si era constitucional”, cerró.