Tercer retiro al TC: Ministro Ossa descartó quiebre en el comité político

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, descartó un quiebre en el comité político, luego de la decisión del Ejecutivo de llevar al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Según trascendidos de prensa, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la titular de Desarrollo Social, Karla Rubilar, no habrían estado de acuerdo con recurrir al TC respecto del proyecto del 10%.

De hecho, los cinco ministros que conforman el comité político enviaron a La Tercera una carta en la que aclaran dicho trascendido, señalando que todos estuvieron de acuerdo en la decisión de llevar el proyecto al TC.

Al respecto, el secretario de Estado, Juan José Ossa, expresó que “no hay nada que aclarar. Lo que hemos dicho fue hacernos cargo de una versión de prensa que a nuestro juicio y por legítima que sea todo lo que hace la prensa que es tan importante, nos parecía que no era precisa. Y en consecuencia quisimos aclararlo, porque es importante que Chile sepa que entre nosotros lo único que queremos es en forma conjunta seguir ayudando a Chile. Eso es todo, no hay otra lectura”.

“Nosotros de forma espontánea, ante una versión de prensa que nos pareció que no era precisa, y que respetamos totalmente por supuesto. Era una buena señal considerar que las supuestas divisiones no existen porque los chilenos no quieren ese tipo de incertidumbre y quisimos dar una señal que refleja dar la unidad que tiene nuestro equipo, y no solo el comité político sino que todo el gabinete”, señaló Ossa.