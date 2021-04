Mario Desbordes por el tercer retiro del 10%: “El Presidente no ha descartado a ninguna alternativa en este minuto”

El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dice que ha hablado con el Presidente Sebastián Piñera “varias veces” durante los último días, en el contexto del tercer retiro del 10%.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro de Defensa hace el análisis de que “el Gobierno se ha equivocado rotundamente en esto, por una cuestión más dogmática que lo que debería tener”.

“Aquí hay que hacer un llamado a menos dogmatismo y más pragmatismo, pero además llamados a acuerdos nacionales amplios de una vez por todas. Este es el momento de conversar entre todos”, afirmó el exdiputado.

En ese sentido, en sus conversaciones con el Mandatario le han solicitado ayudas universales para el 80% de los hogares del país con un límite de acuerdo a los ingresos.

“Para eso vamos a necesitar recursos, ojalá podamos hacer un acuerdo con la oposición para ver de dónde salen los recursos. Vamos a tener que hacer modificaciones tributarias, reformas tributarias, acotadas pero urgentes, ojalá haya acuerdo, porque o sino vamos a tener un problema“, indicó.

Otra cosa que han pedido al Ejecutivo es “que avancemos en la posibilidad de que el gobierno patrocine el proyecto del 10%, retirando el requerimiento del Tribunal Constitucional y lo puede hacer todavía o ingresa un proyecto propio, y se han discutido fórmulas para un proyecto del gobierno”.

Desbordes asegura que, hasta el momento, sobre todas las propuestas, “el Presidente no ha descartado a ninguna alternativa en este minuto”.

Eso sí, fue claro en decir que “no ha dicho que vaya a presentar un proyecto. Él no ha dicho que va a patrocinar o presentar algo. Él ha dicho ‘mire, no me he comprometido a nada, no descarto nada’. Está todo sobre la mesa en este minuto en un proceso de conversación con la oposición y con nosotros”.

“Lo que a mí me parece es que el Presidente no ha querido reconocer es que su ayuda estatal no llega a todos. Nuestra propuesta no es contra el Presidente ni el Gobierno, no es en contra de las ayudas estatales, es para complementar lo que el gobierno ha hecho. Y eso el Gobierno no ha querido reconocerlo y es ahí donde creo que se equivoca, pero eso no es causal para acusar constitucionalmente al Presidente”, dijo.