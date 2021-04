PRO llamó a convertir las elecciones en un gran Plebiscito sobre Piñera

Este sábado, durante la II Cumbre Nacional de Candidatos Progresistas -que reunió a más de 200 participantes- el fundador del PRO y excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, junto al presidente de la colectividad, Camilo Lagos, instaron a sus representantes a transformar las próximas elecciones en un Plebiscito sobre Sebastián Piñera.

“Los invito a no soltar la presión, a no aflojar, este hombre funciona a presión. Está solo, acorralado y ustedes -en las campañas- van a tener que debatir acerca de esto, estamos condenados a tener que enfrentar a un ser humano ultra rico, que es el Presidente de Chile”, dijo categórico Enríquez-Ominami, reiterando que los comicios del próximo 15 y 16 de mayo “se van a transformar en un Plebiscito sobre el cambio, pero también sobre él”.

“Eso es una enorme oportunidad dentro de lo mal que está la oposición, de lo dividida, y es una oportunidad porque el grueso del país no quiere más a Piñera”, agregó, argumentando que “ningún parlamentario usa la fotografía de él, nadie lo usa porque se acorraló, se puso solo en un precipicio y, por tanto, es una oportunidad para seguir marcando el cambio, una fuerza tranquila de cambio”.

En la misma línea, Enríquez-Ominami aseguró que “la batalla de esta semana va a hacer el tercer retiro porque tenemos un antisocial a cargo del país, al que, simplemente, he decidido llenarlo de adjetivos. Había tratado de cuidar las formas, pero me parece que –además- que tiene una actitud cobarde. Estamos a sábado y desde el lunes que no habla. El Presidente de Chile que nos ha regalado sus minutos de televisión todos los días, habla de todo, y hoy –curiosamente- ha decidido no hablar”, cuestionó.

Por su parte, Camilo Lagos, agregó que “las elecciones son una nueva oportunidad para nosotros, Piñera cometió un grave error, la derecha ha cometido un grave error al tensionar a tal punto a nuestro país y jugar con las necesidades de nuestro pueblo, y eso hay que cobrárselo”.

E instó a las candidatas y los candidatos a ser fieros en esa crítica y a “timbrar a los candidatos de la derecha como los candidatos de Piñera. Ellos tienen que pagar el costo político de lo que ha significado la conducta irresponsable, e incluso criminal, de la derecha en el gobierno en estos últimos años. Por lo tanto, hay una oportunidad para una gran victoria de las fuerzas progresistas”.

“En estas tres semanas previas a las elecciones, debemos señalar a los candidatos de derecha como los candidatos del Piñerismo, ellos son los candidatos de los que no quieren el tercer retiro, de la obsecuencia de este gobierno y eso les tiene que costar caro”, puntualizó el economista.