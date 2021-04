Gobierno enviará este lunes con suma urgencia proyecto de tercer retiro de AFP y agrega Bono para quienes no tengan fondos

El Presidente de la República Sebastián Piñera anunció la noche de este domingo el proyecto de retiro de fondos previsionales de AFP que impulsará el Gobierno, resaltando que el proyecto de Ley será de “Retiro y Reintegro“.

“Desde el primer día nos comprometimos a acompañar y ayudar a las familias”, dijo el Mandatario, destacando el proceso de Vacunación y la Red de protección social.

Piñera agregó que ya comenzó el pago del Bono Clase Media. “Ayer sábado comenzamos el pago del Bono Clase Media, a más de 2 millones de personas. Y este viernes comenzaremos el pago del Ingreso Familiar de Emergencia que llegará a más de 13 millones de personas. En palabras simples, en los próximos días, 15 millones de compatriotas, es decir más de 3 de cada 4 chilenos, recibirán una muy necesaria y urgente ayuda del Estado”, dijo.

“Mañana vamos a enviar con máxima urgencia un Proyecto de Ley de retiro y recuperación de ahorros previsionales, que soluciona muchos de los problemas del proyecto que aprobó el Congreso”, anunció el Presidente.

El Presidente agregó que “las 3 millones de personas que se quedaron sin fondos”, recibirán un Bono del Estado de 200 mil pesos.

Por último, el Mandatario no evitó lanzar una crítica al proyecto enviado por el Congreso: “Primero, porque 3 millones de compatriotas, los más vulnerables, y que hoy ya no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional, no podrán retirar ni un solo peso”.

“Segundo, este tercer retiro dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional, y a otros 5 millones con ahorros previsionales muy disminuidos, por lo que la reforma aprobada por Congreso condena a la mayoría de los jubilados a pensiones muy bajas, por debajo de las actuales pensiones, que ya son insuficientes”, dijo.

“Tercero, la reforma no respeta nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Esta no es solo la opinión del Gobierno, es también la opinión de la inmensa mayoría de los expertos constitucionales, y así fue establecido, en un caso muy similar, por un fallo reciente del Tribunal Constitucional. Debemos recordar que los parlamentarios ministros y el Presidente, al asumir nuestros cargos juramos o prometemos respetar nuestra constitución y nuestras leyes. Y los juramentos y las promesas siempre deben cumplirse, especialmente cuando se ejerce un cargo público”, cerró al respecto.

La propuesta del Gobierno considera los siguientes aspectos:

1. Rango de retiro: Los cotizantes podrán retirar un monto máximo con cargo a sus cuentas individuales de 150 UF, equivalente a $ 4.4 millones aprox., con un mínimo de 35 UF, correspondiente a $1 millón.

2. Impuestos: Solo pagarán impuestos los cotizantes pertenecientes al 10% de más altos ingresos.

3. Reintegro de los fondos: La iniciativa contemplará una cotización adicional, con el fin de restituir lo retirado de sus cuentas individuales. Para lo anterior, la cotización mensual se incrementará en 1% adicional, la que será de cargo del empleador. Adicionalmente, el Estado le otorgará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro, con un tope de 0,3 UF, la que será integrada en la cuenta individual de cada trabajador. Quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les aportará el 1% con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros previsionales.

4. Bono saldo cero: El proyecto otorgará un Bono de cargo fiscal por $200.000 para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo cero en sus cuentas de capitalización individual producto de los retiros. De acuerdo a los datos de afiliados activos a febrero del presente año, el beneficio podrá ser percibido por cerca de 3 millones de personas que no tienen fondos en las cuentas de capitalización. Este bono se depositará en dichas cuentas, y además podrá ser retirado por el cotizante.

5. Renta Vitalicia: Se otorgará un adelanto para pensionados de renta vitalicia, de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 UF ($ 2.9 millones aprox.). Este se le descontará, con un tope de 10% de su Renta Vitalicia, hasta enterar el monto total del anticipo.