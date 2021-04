Bancada PS criticó proyecto de tercer retiro del Presidente Piñera

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara un nuevo proyecto de retiro de fondos previsionales, los diputados del PS criticaron la decisión del mandatario de no retirar el requerimiento al TC, a la iniciativa de tercer retiro del 10% aprobada por el Congreso y que tiene un amplio respaldo ciudadano.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca, comentó que el proyecto del Presidente Piñera “sólo retrasa el proceso del tercer retiro. Hicimos un llamado incansable al gobierno a hacerse parte de la discusión y no hubo voluntad”.

El parlamentario agregó que “tampoco hay voluntad para promulgar el proyecto que ya está listo y que permitiría acceder a los fondos rápidamente. Nosotros hemos forzado esta discusión, lo puse en tabla en el menor tiempo posible, porque las familias chilenas están pasando hambre, y ahora debemos volver a discutir un nuevo proyecto”.

“Debemos recordar que el Presidente, pudiendo hacerse cargo del establecimiento de una renta básica de emergencia, no lo ha hecho. Por esto siguen surgiendo este tipo de proyectos que, si bien no son lo ideal y que en esta ocasión incluye a rentas vitalicias y a quienes no cuentan con fondos, estamos dispuestos a revisar y discutir”, enfatizó.

El parlamentario indicó que “abriremos la puerta al diálogo, y estaremos dispuestos a revisar todas las medidas que vayan en ayuda de todos los chilenos”.

Por su parte, el diputado Gastón Saavedra afirmó que “los chilenos y chilenas que la están pasando mal contarán con nuestro apoyo, las 3 millones de personas que no tienen fondos también van a tener nuestro respaldo y por supuesto estamos por el retiro del 10% de los fondos de AFP, pero este proyecto viene con una letra chica”.

“Este gobierno está usando el dolor de Chile y la necesidad de la gente para entregarle 2% más a los más ricos que son los dueños de AFP y eso no lo vamos a aceptar”, planteó.

Saavedra sentenció que “aquí responsablemente el gobierno debiese enfocarse en el camino de una renta básica universal. Este porcentaje adicional perjudica también a las pequeñas y medianas empresas que están viviendo un momento muy difícil debido a las extensas cuarentenas”.

Agencia Uno