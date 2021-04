Javiera Parada sobre candidatura de Daniel Jadue: “El PC tiene soluciones añejas a problemas actuales”

La nueva integrante del comando del candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, Javiera Parada, entregó su opinión sobre la candidatura del Partido Comunista, Daniel Jadue.

En entrevista con Tolerancia Cero, la gestora cultural señaló que Jadue ha hecho una “muy interesante gestión como alcalde, creo que ha hecho cosas muy innovadoras que ha inspirado, entre otros, a Joaquín Lavín, pero no sé muy bien cuáles son sus propuestas para la economía y educación”.

“No creo que el pueblo de Chile quiera elegir a un militante de un partido marxista leninista, que ha estado defendiendo de alguna manera la destitución del presidente democráticamente elegido”, agregó.

Sobre las acusaciones constitucionales impulsadas por la oposición, Parada sostuvo que “lo que a mí me dice es que no creen en la alternancia en el poder y que la derecha debido, me imagino a su participación en a dictadura que terminó hace 30 años, no tendría legitimidad ética, moral o política para gobernar”.

“Yo no veo a los chilenas y chilenos votando por un gobierno de ese tipo, yo creo que creen en la alternancia, que quieren proyectos de futuro”, agregó.

“El PC tiene soluciones añejas a problemas actuales”, sentenció.