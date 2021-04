Senador Insulza sobre el TC y el tercer retiro: “Efectivamente fue una decisión política”

El senador José Miguel Insulza (PS) dice que “fue una sorpresa la decisión de no admitir a trámite el proyecto” por parte del Tribunal Constitucional (TC) al requerimiento del Gobierno para frenar el tercer retiro del 10%.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, opinó que la conclusión del tribunal “efectivamente fue una decisión política”.

“Me parece excelente que se haya terminado el asunto y se vaya a repartir la plata a la gente, yo he sido partidario de eso, pero las cosas que dijeron los ministros del Tribunal Constitucional, especialmente el señor Arósitca y el señor Romero, claramente hubo un juicio al proyecto, no a la admisibilidad“, dijo.

En ese sentido, subrayó que “siempre he dicho que el TC es un tribunal político” y que “efectivamente los jueces del TC midieron el termómetro de la opinión pública también y decidieron que mejor no meterse en ese lío, cuestión que realmente a mí me parece bien. Yo quería que eso ocurriera, pero me deja intrigado, me preocupa”.

“Yo soy de los que piensa que no debería existir el TC, que la constitucionalidad de las leyes las debería empujar la Corte Suprema”, concluyó sobre el tema.

Parlamentarismo de facto

De acuerdo a Insulza, en este periodo “ha habido un cierto parlamentarismo de facto, en el sentido en que el Congreso ha debido asumir una cantidad de cosas que el Ejecutivo no asume”.

“Recordemos que la única cosa más o menos aceptada por todo el mundo fue cuando se amplió el IFE y se aumentó a $100 mil por familia. Eso fue una batalla que dimos nosotros y que el Gobierno no tenía el menor interés en dar, pero finalmente se dio por el esfuerzo del Congreso”, dio como ejemplo.

“Hoy día las exigencias del Congreso tienen más posibilidades de pasar, porque el Gobierno ha hecho las cosas que debería ser. El Gobierno se equivocó mucho, en este caso fue más particular. Yo nunca he estado en contra por principio de la focalización, pero dije esta vez con el rebrote no focalizen, denle a todos de una vez por todas. No lo hicieron y hubo tercer retiro”, señaló el exsecretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Consultado por el rol del comité político en esta instancia, el parlamentario afirmó que “este no es un comité político, este es un comité de asesorías del Presidente de la República, que toma todas las decisiones. El gran problema del Presidente Piñera en su gobierno anterior y este es que ha gobernado solo. Está convencido que todas las decisiones tienen que pasar por él”.

“Sería mucho más fácil este camino si el Gobierno se dejara ayudar un poco. Nombrar a ministros que estén empoderados para conversar con la oposición y llegar acuerdos que resuelvan problemas de la gente”, finalizó.