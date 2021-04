Encuesta CEP: Presidente Piñera obtiene 9% de aprobación

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) correspondiente al mes de abril, registró un 9% de aprobación para el Presidente Sebastián Piñera.

Además, el estudio realizado entre el 12 y 23 de abril, señaló que el Mandatario obtuvo un 74% de desaprobación.

En tanto, un 15% no aprueba ni desaprueba y 2% no sabe o no contesta.

Según nivel etario, hay un menor porcentaje de desaprobación entre quienes tienen 55 años y más, con 68%.

Entre quienes tienen 18 -34, hay un 76% de desaprobación; y entre 35-54 años un 79%.

En cuanto a la posición política, el 90% de quienes se identifican con la izquierda rechaza al Mandatario, seguido por quienes no tienen una identificación política (80%), los de centro (75%) y la derecha (50%).