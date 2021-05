Raúl Celis relanza su candidatura con vídeo de apoyo de sacerdote Enrique Opaso

Este 29 de abril el candidato a constituyente por el Distrito 7, Raúl Celis (RN), relanzó su campaña política de cara a las megaelecciones del 15 y 16 de mayo, con un vídeo del sacerdote Enrique Opaso, cura histórico de Reñaca en Viña del Mar, quien le manifiesta su explícito apoyo.

El sacerdote en un video de larga duración, entrega su respaldo a Celis, luego de no poder prosperar su propia candidatura a la convención constitucional, ante lo cual – según indicó- lo escogió porque representa los valores que quiere se resguarden en la nueva carta magna.

“Yo busqué con quién me puedo juntar para que, de alguna manera, podamos poner los temas que nos interesan en la constitución y estamos acá con Raúl Celis, super conocido acá en la zona, es un hombre super independiente y yo tengo, junto con presentarlo, que decir algo que también me asombra. Tú que tienes tu vida hecha, completa, no te quedan horas del día para hacer otra cosa y has renunciado a todo para ir a la constitución. ¿Por qué?”. Preguntó Opaso.

“Porque me pareció Padre, que el país a partir del 18 de octubre del año 2019, sufrió un debilitamiento de la democracia que se mantiene hasta el día de hoy. Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre el Gobierno quedó paralizado y la situación se salvó el 15 de noviembre, se salvó a media digamos, con este acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Respecto de la paz social no ha pasado nada porque ni siquiera la mayoría de los grupos de izquierda, especialmente vinculados con el Frente Amplio, han criticado la violencia, no la han condenado en forma enérgica. Y en cuanto a la Nueva constitución, estamos en ese proceso (..)”, respondió Raúl Celis Montt.

El exintendente regional afirmó que “en la vida, y eso lo sabemos bien los abogados, nosotros tenemos derechos y obligaciones. Generalmente se habla de derechos y de las libertades, de enseñanza, de educación, de reunión pero también tenemos obligaciones. La principal obligación son las cargas públicas, el pagar impuesto, otra obligación, a mi juicio es el voto que debiera ser, en mi opinión, obligatorio y no voluntario pero también dentro de esas obligaciones uno en determinados momentos debe hacer renuncias, sacrificios y a mi me parece que presentame a la convención constitucional correspondía a una obligación de responsabilidad con el país, con nuestra ciudad de Viña del Mar y en este caso con el distrito 7”.