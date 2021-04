TC criticó al Gobierno por promulgar tercer retiro antes de esperar el fallo

El Tribunal Constitucional (TC) criticó la decisión del Gobierno de promulgar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones sin haber esperado el fallo del organismo.

Según informó el Mercurio, el TC cuestionó esta determinación, ya que se debe comunicar al Presidente Sebastián Piñera, “la existencia de la reclamación para que se abstenga de promulgar la parte impugnada del proyecto”.

Esta situación no ocurrió, ya que el mismo martes el Ejecutivo anunció la aprobación de la iniciativa.

Según lo declarado por los siete ministros que votaron en contra del requerimiento, “sin perjuicio de hacer notar este Tribunal Constitucional la improcedencia de la promulgación antes de la expedición y comunicación de la presente resolución”.

“Se exige una precisa indicación de la infracción constitucional, lo que presupone determinar un estándar de constitucionalidad fundado directamente en normas y su significado, para albergar posteriormente el mismo proceso se encuentra infringido y, la forma en que ella se ha producido en el proceso legislativo”, señalaron.

Respecto al fallo, el TC explicó que “al no acoger a tramitación el requerimiento presidencial, este tribunal no está excusándose de conocer, sino que simplemente está constatando que el conflicto no se encuentra asentado jurídicamente de manera definitiva con los elementos planteados en el requerimiento”.