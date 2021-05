Lavín por Jadue y Jiles: "Primer gobierno post nueva Constitución tiene que ser de tranquilidad, de acuerdos (...) hay que elegir liderazgos sanadores, no polarizadores"

El precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, se refirió a la última encuesta CEP que mostró la fuerte irrupción de la diputada Pamela Jiles en las preferencias electorales.

Al respecto, el alcalde de Las Condes dijo en entrevista con La Tercera que “la encuesta no es ninguna sorpresa. Las encuestas venían mostrando desde hace tiempo que Jadue o Jiles va a estar en la segunda vuelta presidencial. Y, en general, las segundas vueltas son siempre bastante estrechas”.

“Ahora, yo creo que no va a pasar, porque finalmente Chile va a tener que elegir entre dos cambios: un cambio profundo en lo social, pero hecho con acuerdos, hecho en paz; y un cambio polarizador, más confrontacional y que, por tanto, genera más incertidumbre. Chile va a tener que elegir entre esos dos escenarios y creo que va a elegir el primero. Por tanto, siendo Jiles y Jadue una posibilidad real hoy día, finalmente Chile va a ir por un camino distinto“, agregó.

Consultado por la ventaja de Jiles, que tiene 54% de evaluación positiva mientras él 32%, Lavín se explayó: “Porque el gran fenómeno social que ha ocurrido en Chile en los últimos 40 años es la clase media. Parte de los problemas que estamos viviendo tiene que ver con que la estructura del Estado, por ejemplo, las políticas sociales, no responden a ese país de clase media, sino que responden al país del 80 o 90″.

“Es esa clase media la que provocó la parte positiva del estallido social. No la violencia, pero sí la parte de la masividad, de las marchas, de sentirse que no han sido acogidas en lo que corresponde y decirlo. Ella fue la que eligió a Michelle Bachelet, por ejemplo, hace ocho años. Después le dio la espalda y eligió a Sebastián Piñera, y después también le dio la espalda, porque siente que no le respondió en los momentos más difíciles de la pandemia y crisis económica“, aseveró.

“Pero esa misma clase media, que ha respaldado los tres retiros del 10%, sabe también que lo que necesita para salir adelante es una economía que vuelva a retomar ritmo, creación de empleo, la posibilidad de tener nuevamente movilidad social. O sea, entiende que a punta de retiro del 10% no sale adelante. Hoy enfrenta la pandemia, sí, pero necesita esta segunda parte y esta segunda parte Jiles y Jadue no se la dan“, dijo el gremialista.

Sobre Jiles y el 10%, dijo que “ha sido clave en esto, en la parte de ayuda social hoy frente a la pandemia y su popularidad obedece a eso”.

Sin embargo, “necesitamos un nuevo ciclo, que será este primer gobierno post nueva Constitución, que tiene que ser de tranquilidad, de acuerdos, de paz social para volver a avanzar. Y, por tanto, hay que elegir liderazgos sanadores y no liderazgos polarizadores y confrontacionales“, cerró Lavín.