Macarena Venegas: “Las mujeres deben tener más oportunidades dentro de la Constitución”

Una de las personas que es candidata a la Convención Constituyente es la reconocida abogada Macarena Venegas, quien busca representar el Distrito 12 que conforman las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, La Pintana y San José del Maipo.

En ese sentido, la letrada conversó con la Mañana Interactiva de Agricultura, donde entregó sus razones por las que debe ser parte de los escaños para redactar una nueva Constitución en nuestro país.

“Creo que es una tremenda oportunidad para nuestro país. Me sentí convocada cuando se abrió el proceso porque ganó de manera rotunda el Apruebo, creo que respecto a eso hay que hacerse cargo”, dijo.

“De alguna manera, toda mi trayectoria me avala, he estado muchos años en las comunicaciones, he estado cerca de la ciudadanía y a través de esto he podido asesorar a las personas, tanto en pantalla como en mi vida profesional”, explicó.

En esa línea, Vengas agregó que “me nace la necesidad de poder ser un aporte representativo, hacerlo por mi distrito y creo que puedo llevar varias causas que me convocan”.

“Creo que las mujeres tenemos que tener muchas más oportunidades dentro de la Constitución”, cerró la comunicadora.