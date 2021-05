Senadora Van Rysselberghe: “Llevar dos candidatos presidenciales de la UDI mejora las opciones”

Luego de que un grupo de diputados de la UDI exigiera al partido definiciones, respecto a los candidatos presidenciales, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, afirmó que llevar dos candidatos a primera potencian a su sector.

“Efectivamente yo desdramatizaría el hecho de llevar dos candidatos, yo no creo que eso vaya a perjudicar las opciones. La UDI tiene los dos mejores candidatos, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, y por lo tanto yo dejaría que sea la gente que eligiera quien quiere que los represente”, dijo la parlamentaria.

“Aunque vote el doble, el triple, aunque sean 100 mil los que moviliza la UDI, son marginales en torno a los que se movilizan en primarias”, agregó.

En ese sentido, Van Rysselberghe, recalcó que “entiendo que hay opciones distintas, pero yo creo que hacer una elección competitiva y masiva permite mejorar las opciones, no solo de la presidencial, sino que también las parlamentarias que van a ser en seis meses después”.

Sin embargo, el senador Juan Antonio Coloma contrastó lo que dijo la parlamentaria. “Lo lógico es que los partidos presenten un candidato dentro de la colación para tratar de maximizar sus posibilidades de éxito”.

“Que un partido, más allá de cualquier situación preliminar, lleve dos candidatos, aunque sean los mejores perfilados, se arriesgan a salir dentro de esa primaria del sector en el segundo y tercer lugar”, comentó.

“No me parece la mejor fórmula, me parece más bien de sentido común tratar de buscar siempre que los partidos lleven una sola alternativa”, cerró.