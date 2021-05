“Es políticamente viable”: Alessandri respaldó participación de Matthei y Lavín en primaria de Chile Vamos

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, respaldó la participación de Joaquín Lavín y Evelyn Matthei en la primaria de Chile Vamos, ambos como cartas legítimas del partido.

En ese sentido, el diputado se mostró optimista frente a las elecciones primarias de Chile Vamos, apostando a que los candidatos gremialistas llegan “mejores posicionados”.

“Una primaria de Chile Vamos hoy día, donde la UDI llega con los dos candidatos mejor posicionados, con el primer y segundo lugar, a nuestro juicio no tiene ningún riesgo que vaya también Evelyn Matthei a esa primaria, porque tenemos los dos mejores lugares, por tanto, no corre peligro la UDI de no ganar esa primaria”, detalló.

De esta manera, el parlamentario aclara su posición, luego del dilema del conglomerado de concurrir con candidato único o no y que se activó tras el anuncio de la alcaldesa de Las Condes de concurrir a la instancia.

Además, Alessandri apoyó la instancia de participación dentro de la coalición oficialista, ya que “permiten a las coaliciones políticas calentar motores por una parte y al mismo tiempo a motivar a más personas a participar de la elección real de noviembre”.

En la misma línea, Alessandri defendió la instancia de las elecciones: “Imagínese usted que un partido como la UDI se opusiera a la competencia, se opusiera a la libertad de una candidata de ir o no, sería ir en contra de todos nuestros principios”.