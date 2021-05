Primarias: Convergencia Social descarta levantar candidatura alternativa ante falta de firmas de Boric

La falta de 20 mil firmas tienen al candidato y diputado Gabriel Boric al borde de quedar fuera de la primarias de la oposición.

Y es que a la carta presidencial de Convergencia Social, Revolución Democrática y Fuerza Común, le restan 12 días para lograr inscribir su candidatura a las primarias legales.

Sin embargo, y frente al adverso panorama, Convergencia Social descartó potenciar una nueva alternativa presidencial frente al complicado escenario del diputado magallánico.

Al contrario, comunicaron que se han desplegado en todo el territorio nacional con el fin de lograr el objetivo, tal como lo exige la ley electoral.

“Tenemos la convicción de que su presencia en las primarias es necesaria, para aportar las ideas de cambio que como partido y Frente Amplio hemos venido impulsando”, dijeron a través de un comunicado.

“Nuestro compromiso con esta apuesta política es irrestricto, tal como se ratificó en el Comité Central del pasado 4 de mayo de 2021”, justificaron.

No obstante, voces al interior del Frente Amplio no se cierran a impulsar al precandidato presidencial del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, ante el temor de no lograr a meta. La idea de fondo es lograr su inscripción como independiente por el partido que cumpla con las exigencias electorales.