Senadora Provoste al ministro Ossa: “Si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), cuestionó las declaraciones del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, luego de que este se refiriera a la forma de legislar del Congreso.

Ossa había dicho que el acuerdo entre el Congreso y el Gobierno también servía para fijar “mínimos comunes” sobre los temas que se discuten en el parlamento.

“Todo lo que conversemos acá tiene que tener la clara convicción de que hay ciertas cosas respecto de las cuales no tenemos que seguir avanzando y no pienso solo en el tercer retiro o cuarto retiro, pienso en otras reformas constitucionales que vienen más atrás que tenemos que atajar”, sostuvo el secretario de Estadio en entrevista con Sonar.

“Creo que estas conversaciones de mínimos comunes tienen que también servir para acordar ciertos mínimos comunes sobre la forma en que se legisla”, agregó.

Provoste reaccionó a través de su cuenta de Twitter. “La agenda de mínimos comunes es un esfuerzo para llegar con apoyos universales a las familias y Pymes. No otra cosa”.

“Ministro @juanjoseossasc, si desea continuar cuestionando atribuciones del Congreso quisiera decirle -con respeto- si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo”, escribió.

— Yasna Provoste (@ProvosteYasna) May 6, 2021