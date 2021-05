Senadora Provoste anuncia que este sábado podría estar lista la propuesta de “mínimos comunes”: “Esta conversación no tiene nada de cálculo electoral”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), subrayó que la agenda de mínimos comunes que acordaron con el Gobierno se hace de cara a la ciudadanía.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la senadora dijo que “estos mínimos para poder enfrentar las situaciones más complejas que viven nuestras familias en nuestras país, lo vamos hacer de cara a la ciudadanía y con la ciudadanía”.

Frente a la críticas de que esta es una “cocina” con el Ejecutivo, respondió que “lo que nosotros hemos señalado que esto se hace de cara a la ciudadanía, nada más alejado de conceptos antiguos que nosotros mismos hemos sido críticos. Y como hemos sido tan críticos conocemos como se dan esos espacios y hemos tenido especial preocupación para que nada de eso ocurra en este tipo de conversaciones”.

Además, enfatizó que “esta conversación no tiene nada de cálculo electoral, ahí tenemos una distancia muy grande con quienes están mirando o haciendo un cálculo electoral. Para nosotros el único cálculo posibles cómo estos recursos llegan en mejores condiciones a las familias”.

Según Provoste, “lo que nosotros hemos señalado es que nuestra propuesta va estar, esperamos, el día de mañana. Se lo entregaremos al Gobierno los próximos días, se lo vamos anunciar al país cuando eso ocurra”.

Una vez presentado el documento “nosotros esperamos que el Gobierno con posterioridad comience a elaborar los proyectos de ley que se discuten en el parlamento, que es otra instancia de participación, que permite a todas y todos con sus opiniones”.

Los cuatro “mínimos comunes”

“Nosotros hemos planteado cuáles son los mínimo comunes”, explicó la parlamentaria, descartando que no estén fijados.

“Primero es la ayuda social, renta básica universal o el nombre que se quiera colocar” con un carácter universal.

El segundo mínimo común: es que “se establezca una ayuda de verdad a los sectores más postergados, en materia de pyme, trabajadores del área de la cultura y, además, en materia sanitaria que se pueda también abordar una mejor estrategia sanitaria”.

El cuarto pilar es que “exista una combinación para poder financiar” las ayudas, como por ejemplo, una mayor deuda fiscal.

Y sobre un quinto capítulo de DD.HH. que algunos de la oposición están evaluando agregar a la agenda, la senadora señaló que “este es un tema que definiremos entre todos”.

“Para la oposición existe un común denominador, yo diría más que un mínimo común, en que toda conversación pasa por un respeto irrestricto en materia de Derechos Humanos. Pero esa es una conversación muy permanente en la oposición y la centroizquierda”, dijo.

En cuanto su notoriedad y liderazgo de estas últimas semanas, Provoste respondió que “a Chile le va bien cuando tiene una oposición unida, y en ese trabajo estamos dedicado. Además, lo puedo hacer con mayor libertad precisamente porque no soy candidata (presidencial)“.

