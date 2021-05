Elecciones: Llaman a votantes de pueblos originarios a tener máxima participación

Hasta el frontis del Servel llegaron hoy la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osssa, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, el director de CONADI, Ignacio Malig y la asesora especial para asuntos indígenas, Ana Millanao para invitar a los votantes de pueblos originarios a hacerse presente en estas elecciones que se llevarán a cabo este 15 y 16 de mayo.

En el país hay más de 1 millón 200 mil personas que están habilitadas para elegir a quienes ocuparán uno de los 17 escaños reservados que tendrán los 10 pueblos indígenas reconocidos para participas del proceso de redacción de la nueva Constitución.

En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, recalcó la importancia de este hito histórico que va a permitir que “este proceso constituyente se escriba con letra indígena. Esto es un hecho que debe tener la máxima participación posible, porque, sin lugar a dudas, la Constitución la vamos a escribir entre todos, la Ley Madre debía construirse, escribirse con la letra de los pueblos originarios”.

La autoridad, insistió en la importancia de cada votante que tenga calidad indígena “elija su voto verde este 15 y 16 de mayo para que efectivamente elija quien lo va a representar escribiendo la nueva Constitución. Para nosotros es muy relevante que este hito marque una nueva relación del Estado con sus pueblos originarios, nos queda mucho por avanzar, mucho por hacer, pero sin lugar a dudas esto va a cambiar la relación del Estado con los Pueblos Originarios”.

Para votar por un candidato que postula a escaños reservados, el elector debe tener calidad indígena acreditada ante Conadi o haber presentado declaración jurada identificándose con un pueblo originario ante el SERVEL.

En ese sentido, Andrés Tagle del Servel, aclaró que “sólo los electores que tienen la calidad indígena pueden solicitar en la mesa el voto indígena del pueblo correspondiente. La ley no contempla en ningún caso la posibilidad de autoidentificarse en la mesa, por lo que los vocales no podrán entregar votos indígenas a ninguna persona que no esté en el padrón como tal. El número de votos disponibles en cada mesa para cada pueblo es limitado de acuerdo con los que tienen derecho”.

En este histórico proceso eleccionario, se presentarán 95 candidatos de los 10 pueblos originarios, quienes verán repartidos los escaños de la siguiente forma: 7 cupos para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo Aymara, 1 para los Rapa Nui, 1 para el pueblo Quechua, 1 para el pueblo Atacameño, 1 para los Diaguita, 1 para el pueblo Colla, 1 para los Kawashkar, 1 para los Yagán y 1 para el pueblo Chango.

Al respecto, el director de la Conadi, Ignacio Malig, resaltó “la importancia de lo que, a nuestro juicio, constituye el hito de participación política efectiva para los pueblos indígenas, más grande en la historia de Chile. Esta nueva Constitución tal como señalaba la Ministra Rubilar que se escribirá con letra indígena, es un imperativo ético que teníamos cómo Gobierno y cómo Estado en la relación con los Pueblos Originarios. Es por eso que para el fin de semana de la elección, para el sábado y domingo a las personas que pertenecen a uno de los 10 pueblos indígenas reconocidos en la Ley, la invitación es que pidan su voto verde y voten indígena”.

Por su parte, la asesora especial de Asuntos Indígenas, Ana Millanao, señaló que “como parte del pueblo mapuche quiero destacar este momento histórico, porque la nueva Constitución plasmará sentidas demandas de los pueblos indígenas, a través de su participación y representación”.

La región que concentra la mayor cantidad de personas identificadas con pueblos indígenas es la Metropolitana, con 302.796 electores. Le sigue La Araucanía (265.468) y luego Los Lagos (177.308)

El día de la elección o antes, el elector podrá ingresar con su número de RUT a https://consulta.servel.cl/ para saber si se encuentra habilitado para votar por escaños reservados. En la última fila de datos electorales figura si corresponde que vote por algún pueblo indígena.

ELECCIONES EN 2 DÍAS

En la actividad, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió a la votación que tendrá cuatro papeletas de sufragio, ya que además de votar por los representantes comunales, por primera vez se podrá elegir gobernadores regionales y a los representantes de la Convención Constitucional.

Asimismo, el ministro Ossa explicó cómo se llevará que a cabo el proceso, “el próximo sábado y el próximo domingo, se va a realizar este acto eleccionario en dos días. Eso significa que las personas van a ir a votar una sola vez y eligen si van el día sábado o van el día domingo. Invitamos a los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas con alguna discapacidad, que requieren asistencia en el voto, a asistir de preferencia el día sábado entre las 2 y las 6 de la tarde”.