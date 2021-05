Encuentro opositor sobre “mínimos comunes”: Senadora Provoste compartió video con principales conclusiones

Este sábado se realizó un encuentro clave de la oposición para definir sus propuestas preliminares en materia de Renta Básica Universal de Emergencia; ayudas para las Pymes y medidas sanitarias, entre otras, con el objetivo de zanjar un documento de “mínimos comunes” para enfrentar la pandemia y presentárselo al Gobierno.

La reunión virtual se dio en el marco del “Encuentro político y social por Chile”, convocado por la mesa del Senado, la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados y los presidentes de comité de ambas Cámaras, que tiene como objetivo “constituirse como un espacio de debate político y social, de las propuestas que serán presentadas a la opinión publica y al gobierno para hacer frente a los principales problemas afectan a Chile y sus familias”.

En sus palabras iniciales, la líder del Senado, Yasna Provoste sostuvo que “no es que nos conformemos hoy día con esta agenda que hemos señalado de mínimos, no es que no conformemos con el mínimo ni creamos que con esto se resuelven los problemas del país. Hemos planteado esta agenda porque creemos que las necesidades más urgentes no pueden esperar, porque sabemos que no es posible avanzar con un gobierno tan mediocre como el que tenemos (…)”.

“Quiero valorar este encuentro, agradecer a las organizaciones de la sociedad civil (…) y que respaldan con su presencia el impulso a esta agenda de mínimos comunes en un momento tan crucial para nuestro país y especialmente para quienes hoy sufren el dolor de esta pandemia y la precariedad que acarrea el desempleo y el desamparo”, agregó Provoste.

En la cita expusieron organizaciones sociales como la Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile; la Federación Nacional de Consejeros de la Sociedad Civil (Chilecosoc); la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conaecus); la Confederación Nacional de Uniones Comunales del Adulto Mayor; la Corporación Innovación y Ciudadanía; la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef); la Coordinadora de gremios, sindicatos, movimientos sociales y federaciones estudiantiles (EVEP); la Federación de Trabajadores del Cobre; las Asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANAIICH y AFIICH) la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros; el Sindicato del Banco del Estado; el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte); la Union Nacional de Artistas y Audiovisualistas, Conapyme, Unapyme y la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), entre otras.

PRINCIPALES TEMAS

Luego de la cita, la senadora compartió a través de Facebook un video donde comentó las principales conclusiones, las que serán plasmadas en una contrapropuesta al Ejecutivo esta semana.

La presidenta del Senado agradeció a todos quienes fueron parte de la cita y detalló que “convocamos a este espacio (porque) a nosotros nos parece que le hace bien al país conversar y que le hace bien a la política escuchar y dialogar”.

La senadora agregó que “en esta jornada expusieron quienes están a cargo de los distintos temas que hemos definido en esta agenda de mínimos comunes, tales como ayudas sociales sobre cómo poder responder y apoyar a la familia de manera más inmediata, pymes, y estrategia sanitaria“.

“Tuvimos la posibilidad de escuchar a muchas organizaciones en cada uno de los temas, se fueron planteando nuevas alternativas, nuevas sugerencias, nos pareció muy interesante lo de la Renta Básica Universal y el que aquí se estableciera también esta posibilidad de que se filtrara en el sentido inverso, es decir, que aprovechando ahora la operación renta, efectivamente se vea quiénes no debieran acceder, porque están en un segmento de mejores condiciones económicas, pero que se mantenga el criterio de la universalidad en estas ayudas”, dijo.

Con lo anterior, Provoste señaló que ahora se deberán procesar cada una de las intervenciones realizadas, mientras que esperan dar a conocer la propuesta final al Ejecutivo durante “los primeros días de esta semana”.

Para finalizar, sentenció que “el final fue doloroso porque se trató la injusticia y reparación en materia de Derechos Humanos. Damos gracias a las víctimas por su testimonio”.

DERECHOS HUMANOS

En el encuentro se escuchó a organizaciones, familiares y víctimas de los DD.HH. desde el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Tras la cita, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo que “queda la convicción de que los derechos humanos no forman parte de una negociación, menos con un Gobierno que ha amparado políticamente las violaciones a los derechos humanos”.

“Esas responsabilidades civiles y políticas se tienen que perseguir en Chile y a nivel internacional. El desafío permanente por verdad, justicia, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición es lo que la oposición debe comprometer de forma permanente, no solo en lo que queda de Gobierno de Piñera, sino que para adelante como un desafío permanente, ético y político“, agregó.