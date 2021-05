Gobierno espera que no haya “puntos políticos” en propuesta de la oposición

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, afirmó que aún no han recibido la propuesta por “mínimos comunes” de la oposición, y resaltó que esperan que no contenga “puntos políticos”.

“No hemos recibido formalmente las propuestas, reiterar lo que dije ayer, que valoramos inmensamente que mucha gente pueda participar, que se haga en forma transparente, esperamos que se trate de ayudas que nos permitan seguir en auxilio, seguir profundizando las ayudas a las familias y las pymes”, afirmó el secretario de Estado.

Asimismo dijo que “también una vez que tengamos las propuestas, podremos ver que ojalá estén inspiradas por el sentido de responsabilidad que requieren este tipo de materias en momentos tan difíciles, una crisis económica que no sabemos cuándo va a terminar”.

“En definitiva ojalá se trate de propuestas que se trate de mínimos comunes, no de puntos políticos y confiamos que así será”, agregó el ministro de la Segpres.

Respecto al tema de derechos humanos, la autoridad de Gobierno aclaró que “cuando digo que se trate de propuestas responsables no me refiero a ese tema, me refiero con toda claridad a que tenemos una situación fiscal y económica muy difícil, a eso me refiero”.

“Lo que estamos buscando son mínimos comunes relacionados a la pandemia, a la situación sanitaria, económica, de las familias y de las pymes, en ese sentido, creemos que esta conversación debe circunscribirse a eso, no porque no queramos hablar de derechos humanos, el Gobierno no le ha hecho jamás el quite a ese tema, a esa conversación, obviamente es un diálogo permanente”, argumentó.

Agencia uno