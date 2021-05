Van Rysselberghe y primarias en Chile Vamos: “Joaquín cree que ir con Evelyn lo obliga a derechizarse, a mí en lo personal es lo que me gustaría”

La senadora Jaqueline Van Rysselberghe opina que lo mejor para la UDI es llevar tanto a Joaquín Lavín como a Evelyn Matthei a las primarias presidenciales de Chile Vamos, y no optar solo por uno como ha solicitado el alcalde de Las Condes.

“He dicho que a mí me parece que es muy raro que un partido tenga los dos mejores liderazgos de un sector. Nosotros en la UDI tenemos no solo uno, tenemos los dos mejores liderazgos“, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Yo creo, y esa es mi opinión, cuando uno tiene esa potencialidad lo que se tiene que hacer es fomentarla y no cercenarla, porque de esa manera lo que se produce es una competencia, movilización, energía en esa elección que permite movilizar electores. En un escenario tan polarizado como el que estamos viviendo y además con voto voluntario, la movilización de electores es una cosa buena“, señaló la parlamentaria.

Un argumento político para que vaya solo un candidato es que “lo dijo el mismo Joaquín, que él cree que ir a una primaria con la Evelyn lo obliga a derechizarse, a mí en lo personal es lo que me gustaría, que esta fuera una primaria de la centroderecha, para serte sincera”.

“El que vayan ambos, por el contrario de debilitarlos, potencian la primaria, porque va ir mucha gente. Conozco mucho gente que no le gusta la Evelyn y que si va solo ella, probablemente no va ir a votar a la primaria, y otras tantas que no le gusta Joaquín, y que si va solo él, no van a ir a la primaria. Si van ambos, van a ir muchas personas”, señaló la expresidenta del partido.

En cuanto a la crítica que quieren bajar a Matthei, responde que “no sé si por secretaría, pero yo creo que no se han dado los espacios para que se puedan plantear las posiciones. Yo sé que la Evelyn está juntándose con consejeros nacional para poder explicarles sus puntos de vista, pero no ha sido tan fácil”.

“Ojalá que finalmente lo que se decida sea lo mejor para el partido y tengo el convencimiento que lo mejor para el país es que haya una gran movilización de personas, porque eso hace que le dé legitimidad”, señaló, haciendo alusión además a la dificultad en el contexto de pandemia.