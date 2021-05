Diputada Sepúlveda y dichos de la presidenta de la Asociación de AFP: “Es lamentable y muy simplista solución que plantea”

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, criticó los recientes dichos de la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien señaló que para mejorar las pensiones, la edad de jubilación en Chile debería ser más de 65 años, lo que a juicio de la parlamentaria es “lamentable y simplista”.

Al respecto, Sepúlveda, quien es integrante permanente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, señaló que “es lamentable la conclusión que realiza la asociación de AFP en relación con aumentar la edad de jubilación. Porque efectivamente, la gente ya trabaja muchos más años que lo que realmente dice la ley y un ejemplo muy práctico de esto es el incentivo al retiro, que se ha tenido que crear en muchas instituciones públicas, para estimular a los trabajadores a que decidan jubilar, dado que la mayoría de las personas siguen trabajando pues saben, además, que van a tener unas jubilaciones miserables, a pesar de que se aumenta la edad de jubilación”.

“Por lo tanto, la solución la que ha dado la Asociación de AFP es muy simplista. Lo que hoy día tenemos que estudiar es una fórmula distinta, no la capitalización individual a través de las AFP, si no encontrar, a través de este aumento en la cotización del 6%, un sistema de reparto que podría inmediatamente, no en 5, 6 o 10 años más, mejorar las jubilaciones, entregando más recursos en el cálculo de las pensiones tanto de los actuales pensionados como de los futuros”.

Por último, Sepúlveda recalcó que “por eso nosotros hemos constantemente planteado esto de no entregar más al sistema de capitalización individual de las AFP, si no encontrar un sistema de reparto, donde podamos de verdad mejorar las pensiones en Chile”, concluyó.

Agencia Uno