J. A. Kast tras ser designado vocal de mesa: “Idealmente sería mejor que figuras de alta exposición pública no quedaran”

Este 15 y 16 de mayo, José Antonio Kast deberá cumplir el deber cívico de ser vocal de mesa. Aunque es presidente del Partido Republicano, eso no lo excusa de ser designado.

“No puedo excusarme, salvo que mienta”, explicó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Una de las críticas la levantó el diputado Leonardo Soto (PS), quien señaló que en la ley existe un vacío legal y que pidió a Kast abstenerse de ser vocal.

“Si él hubiese revisado la ley y tenía esa objeción legal antes, debería haber presentado una modificación legal, pero los parlamentarios nos tienen acostumbrado a esto, que viven como si no conocieran las leyes que ellos mismos dictan y después cuando se dan cuenta que hay un error en la ley empiezan a reclamar y hacer puntos de prensa respecto de eso”, criticó el excandidato presidencial.

“Que él me explique cómo me excuso, porque las excusas son legales. Es muy fácil levantar la voz y generar un conflicto o descalificaciones como lo hace él, pero que él me diga cuál es la excusa que debo presentar y que le diga al Servel que me la acepte“, agregó.

Sobre su rol como vocal, Kast señaló que “uno está cumpliendo una función de resguardar la trasparencia del acto electoral, yo no me voy a dedicar a plantearle a las personas que voten por una u otro candidato. Eso no puedo hacerlo y lo tengo claro, y tampoco nunca lo he hecho”.

“Si alguien altera el orden público va a ser detenido”

Sobre las molestias que ha provocado su designación, contestó que “al Servel habría que preguntarle cómo se hizo el sorteo para que yo quedara. Idealmente sería mejor que figuras de alta exposición pública no quedaran. Pero cuál es el límite para establecer estas personas sí, estas personas no”.

Sobre la posibilidad de sufrir una “funa” en el local de Paine, manifestó que “espero que en este caso las personas sean responsables, guarden la compostura y para el que la pierda está el jefe de local, designado por el Servel, y está la fuerza pública, las FF.AA., resguardando los locales”.

“La ley es muy clara que si alguien altera el orden público va a ser detenido y llevado a comprobar domicilio, y eventualmente se le pueden aplicar las sanciones”, añadió.

Revisa la entrevista: