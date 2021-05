Juan Pablo Sáez exige bono de emergencia para los artistas: “El Gobierno ha sido irresponsable e indolente”

El actor Juan Pablo Sáez visitó el programa nocturno “Conversando en Casa”, conducido por el periodista Nelson Osses, donde profundizó sobre el complejo que sufren los artistas chilenos producto de la extensa crisis sanitaria, exigiendo un bono directo de emergencia para ellos, quienes consideró que componen “uno de los rubros más golpeados”.

Sáez planteó que “el Gobierno ha sido irresponsable e indolente, no se ha hecho cargo de un rubro que le ha dado tantas razones de orgullo al país, y que hemos redescubierto en pandemia que el arte es importante. Cuánta gente no ha sobrevivido el encierro a través del arte. Entonces, hago un llamado que la ministra de Cultura, que ha estado totalmente ajena, sin convocar ningún tipo de mesa de diálogo, siendo solo el subsecretario quien ha estado en algo conectado dándonos un par de reuniones, sin embargo, no se ha entregado un bono de emergencia eficaz y rápido que permita rescatar y salvar a los artistas que están pasándolo muy mal en el país”.

El exgestor del Teatro San Ginés agregó que “hicimos un llamado por carta al Ministerio de Cultura pidiendo un subsidio para los artistas, porque la situación venía muy dura y había muchos profesionales del arte, teatristas, productores, vestuaristas, bailarines, músicos, entre otros, que no estaban recibiendo ningún tipo de ingreso, sin ninguna posibilidad de subsistir. Se nos hizo, como en buen chileno una completa ‘tapa’ y se nos invitó a participar de un futuro concurso, tipo Fondart, donde te darás cuenta que el drama que viven los artistas ya no da para más concursos. En estos concursos siempre gana la misma gente o logran ganar quienes tienen un equipo de trabajo más grande con gente experta para llenar formularios. La mayoría de los artistas no somos expertos en llenar formularios y además hay menos tiempo para dedicarle a eso, pues se está luchando por sobrevivir el día a día, vender entradas online, etc”.

Por último, el candidato a alcalde de Ñuñoa, se refirió a una posibilidad práctica de entrega, precisando que “cuando el gobierno entrega estos fondos Fondart, gastando 3 mil millones de pesos, donde solo son premiados 80 o 60, sería mejor que ese dinero lo dividiera en los más de 5 mil agentes culturales que requieren al menos que le lleguen 100 o 200 mil para subsistir algún mes más. Lo real es que hoy no hay ningún tipo de bono, subsidio ni plan de emergencia, nada, para uno de los rubros más golpeados”, cerró.