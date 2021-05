Gabriel Boric emplaza al PS por primarias: “¿Dónde querría la militancia histórica que esté Paula Narváez?”

El candidato presidencial de Revolución Democrática y Convergencia Social, Gabriel Boric, criticó la decisión del PPD y de la DC por desechar la opción de llamar a una primaria con todos los abanderados de la oposición.

Además, también emplazó al Partido Socialista (PS) para que se pronuncie en esta materia.

“A mí me lo que me sorprende es que después de dar esas declaraciones le echen la culpa al FA y al PC de no tener primarias unidas, eso es lo más absurdo de todos. Hemos dicho que estamos disponibles, ellos dicen que no y la culpa es nuestra”, dijo el exlíder estudiantil.

Pero eso no fue todo, ya que Boric le preguntó abiertamente al PS que “¿dónde querría la militancia histórica del Partido Socialista que esté su candidata Paula Narváez?”.

Por parte de los aludidos, el timonel del partido, Álvaro Elizalde respondió al parlamentario. “No hemos tomado ninguna decisión que implique alterar nuestra voluntad unitaria”.

En tanto la DC, se mostró abierta a la posibilidad de generar una primaria con Boric. “Creo que nosotros debiéramos tener una primaria entre todas las fuerzas políticas que se la jugaron desde la oposición por una nueva Constitución”.