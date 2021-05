Senador Navarro: “Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al Gobierno de nuestro país”

“Claramente el Presidente no entiende de mínimos, entiende de máximos y de máximas, máximas ganancias”, manifestó el senador Alejandro Navarro ante la disputa entre el Ejecutivo y la Presidenta del Senado por los denominados “mínimos comunes”.

El senador por la Región del Biobío agregó que el Presidente “Piñera no entiende de comunes, entiende de particulares, sus intereses particulares”.

“Pues tal como señaló Yasna Provoste, la agenda de mínimos comunes tiene una exigencia muy clara: lograr una renta básica universal que restablezca la dignidad de las familias”, afirmó Navarro.

“Más aún, miles de familias necesitan saber con claridad cuándo, cómo y cuánto será el apoyo estatal que aún no llega, para lo cual el Ejecutivo debe entregar certezas y no seguir regateando.La falta de gobernabilidad no soporta más frivolidades”.

“La Presidenta Provoste fue muy clara cuando señaló que, hemos hecho una propuesta seria y sustentable, como oposición política y social, con gremios y actores sociales, por lo esperamos una respuesta a la altura. Por ello hemos propuesto una Renta Básica Universal de Emergencia, o Subsidio Oportuno y Solidario, SOS cuyo monto sea línea de la pobreza más 30% y apoyo real a Pymes”, afirmó el parlamentario.

“Por eso creo hoy más que nunca tiene sentido la canción de Molotov, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país”, rapeó Navarro

Para finalizar, el Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “claramente la oposición hizo lo suyo, no hay camino, hay que ganar las elecciones y hay que cambiar este Gobierno, y eso es lo que la oposición debe hacer a partir de ahora”.