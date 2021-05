Aldo Valle: “Tenemos la oportunidad de resolver nuestras diferencias mediante un procedimiento democrático”

A pesar de que su voto estuvo en riesgo debido a que otro elector firmó el libro de registro en su casilla, el exrector de la Universidad de Valparaíso y candidato a gobernador, Aldo Valle, sufragó en el Liceo Eduardo de la Barra.

El impasse fue superado luego de la intervención del delegado que dejó la constancia respectiva en la mesa que tiene asignada desde que se inscribió en 1987 para votar en el histórico plebiscito de 1988, que permitió recuperar la democracia.

Valle, quien llegó acompañado al lugar de votación por los candidatos a constituyente Agustín Squella y Alejandra Zúñiga, además de los senadores Isabel Allende y Ricardo Lagos Weber, manifestó su satisfacción por cumplir con su derecho a voto y llamó a las personas a concurrir a los distintos centros de votación.

“Este es un momento histórico para el país, para la democracia y tenemos la oportunidad de resolver nuestras diferencias mediante un procedimiento democrático”, dijo el candidato.

Consultado sobre las proyecciones que tiene para esta elección, dijo que está optimista, “creo que ofrecemos a la región un proyecto, una trayectoria. Representamos un proyecto que considera que es urgente llevar a cabo transformaciones democráticas. Necesitamos una democracia con más carácter para habilitar al Estado para que garantice derechos sociales”.

“Pero a su vez no le pedimos a la ciudadanía que dé todo por malo, que el país se vea expuesto a la ruptura social indefinida, porque eso no le hace bien al país. Transformaciones democráticas para que no quede paralizado por la ruptura, la inestabilidad y el conflicto sin ninguna tregua”, afirmó.

Finalmente, manifestó que notó desinterés del Gobierno para que este proceso se llevara a cabo con más información.