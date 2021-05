Diego Paulsen por proceso eleccionario: “Va a marcar el futuro por los próximos 40 años”

Tras votar en la comuna de Galvarino, en la región de la Araucanía, el diputado y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, destacó la importancia histórica del proceso eleccionario que se lleva a cabo durante el presente fin de semana.

“Sin lugar a dudas estamos frente al proceso histórico más importante que lleva nuestro país adelante en los últimos 40 años, y que va a marcar el futuro por los próximos 40 años”, aseguró.

Asimismo, el parlamentario junto con destacar la fluidez con que que desarrollan los comicios, valoró la participación de los adultos mayores. “Yo he visto al menos aquí en Galvarino, he podido estar en Lautaro y he visto una participación bastante activa sobretodo de adultos mayores, con muchas ganas de ser parte de esta cita histórica, y la verdad es que estos dos días servirán para descongestionar varias mesas”.

“Aquí, en la región de La Araucanía al menos hemos visto que hay un trámite expedito. Yo me demoré 5 minutos en poder votar, la persona que estaba antes también se demoró los mismo cinco minutos, entonces la verdad es que creo que ha sido un proceso expedito” , acotó luego.

Finalmente el parlamentario reiteró la importancia de asistir a las urnas. “Agradecemos la participación de miles de chilenos que el día de hoy se han volcado a las urnas, y esperamos que esto marque el futuro de nuestro país en los próximos 40 años”.