Senador Lagos Weber evalúa elecciones en curso: “Tendremos una participación razonable”

Durante este sábado, el senador por la zona, Ricardo Lagos Weber, participó como es tradicional, del proceso eleccionario para elegir a los próximos alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes que redactarán la próxima carta magna de nuestro país. Fue así como en las afueras de la Escuela Blas Cuevas de Valparaíso, el parlamentario dedicó unos minutos para analizar lo que será el desarrollo de estas dos jornadas de elecciones, para posteriormente, dirigirse hasta el Liceo Eduardo De la Barra para acompañar al candidato de la lista Unidad Constituyente, Aldo Valle.

Según expresó el parlamentario, en Valparaíso, el proceso eleccionario “ha sido impecable. Como la votación se distribuye en dos días, no me cabe duda que vamos a tener una participación razonable. Me imagino que el hecho de que sean elecciones de dos días, influye en que los ciudadanos se demorarán más en ir a constituir sus mesas, pero yo estoy optimista. Hay que poner las mejores vibras en unas elecciones que son bien importantes; aquí nos jugamos muchas cosas democrática e institucionalmente, y todos aquellos que tenemos la necesidad de cambios bien estructurales, tenemos que dar nuestra opinión”, aseguró.

A juicio de Lagos Weber, “este fin de semana hablarán los ciudadanos a través de las urnas, y el día lunes tendremos que amanecer todos un poco más serenos, más humildes con los resultados porque no era lo que esperaban, otros seguramente van a tener mucho que celebrar, pero yo diría que los ánimos van a estar bien, porque vamos a saber qué queremos los chilenos, cuánto pesamos y quiénes esperamos que nos representen en sus creencias y valores”.

Agencia Uno.