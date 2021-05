Evelyn Matthei y sorpresas en Elecciones: “Llama la atención el mal resultado de todos los políticos más tradicionales”

La alcaldesa reelecta de Providencia, Evelyn Matthei se refirió a los resultados que tuvo Chile Vamos y la oposición en las Elecciones 2021, donde parte del Frente Amplio y listas independientes arremetieron en los sufragios a candidatos constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

En ese sentido, la edil inició diciendo que “no puedo dejar de referirme a los pésimos resultados de mi sector. Eso significa que tenemos que escuchar, tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de las personas que no viven como en Providencia, sino que viven de otra manera”.

“Viene una nueva Constitución. Siempre he dicho que lo peor que podía hacer la centroderecha era atrincherarse, son que tenemos que escuchar con el corazón abierto y liderazgo claro de cuales son las cosas que efectivamente tienen que cambiarse”, agregó.

Matthei, también hizo un análisis sobre las sorpresas en todos los sectores. “Llama la atención el mal resultado que ha tenido o hemos tenido, todos los políticos más tradicionales, significa un voto de castigo súper fuerte”.

“Siempre he dicho que muchas personas que hemos llegado a puestos altos, ha habido abusos, escándalos y eso es así. Si no lo reconocemos, porque muchas veces, finalmente, no sucede nada a nivel judicial, pero la ciudadanía lo nota y lo castiga”, finalizó.