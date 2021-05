Sebastián Sichel y baja participación ciudadana: “No me pone contento una democracia que vote solo la elite”

Una de las postales que está dejando las elecciones 2021 a candidatos la Convención Constitucional, Municipales y Gobernadores Regionales, ha sido la baja participación ciudadana. Durante los dos días en los que se está desarrollando este proceso electoral, se ha visto algunos locales con casi nada de personas.

En ese sentido. el candidato presidencial, Sebastián Sichel, lamentó la poca concurrencia de votantes a las urnas.

“Lo primero que quiero hacer es un llamado gigante para votar. No me pone contento una democracia en que solo vote la elite y no participen todos los chilenos”, dijo.

Respecto a la polémica de Pamela Jiles, Sebastián Sichel comentó que “quiero hacer un llamado de respeto a la democracia. Ayer vimos una candidata que no solo ofendió, dijo garabatos y llamó a votar por su pareja, sino que además no cree en la democracia”.

“El respeto por el otro, la tolerancia a lo distinto. La posibilidad de ponernos de acuerdo es vital. Vamos a redactar el camino a la hoja de ruta de los próximos 50 años que es la Constitución”, agregó.

En esa línea, Sichel pidió a los políticos que “haya prudencia y no tratar de hacer show para tener votos considerando la importancia de estas elecciones en que se definirá la nueva Constitución”.

“No me imagino un país en el que entre políticos nos tratemos a garabatos. No quiero que mis hijos crean que esa democracia que tanto nos costó construir es una forma de agresión o no una forma de construir un mejor país”, cerró.