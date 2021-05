Catalina Pérez tras llamado de Cubillos de diálogo en Convención: “Creo que todas las ideas van a estar representadas”

La presidenta del partido Revolución Democrática, Catalina Pérez, tuvo palabras para los dichos por la candidata electa a constituyente por el Distrito 11 a la Convención Constitucional, Marcela Cubillos, quien realizó un llamado a la construcción de acuerdos en la redacción a la Constitución.

En conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la diputada expresó que “creo que los acuerdos del 15 de noviembre quedaron reafirmados ayer (domingo). Creo que los que tuvimos el resquemor con los dos tercios cuando elaboramos esos acuerdos sostenidos en una hoja en blanco, vimos que los hicimos bien”.

“Vemos que la derecha se ve adecuadamente representada. No alcanza el tercio, pero eso no quiere decir que no debamos dialogar con todos los actores. La nueva Constitución nos debe representar a todos y todas”, agregó.

En esa línea, Pérez complementó que “por tanto, espero que ese diálogo considere a los independientes como protagonistas, los movimientos sociales y también, por cierto que la derecha tenga aportes en su ajustes dimensión. Creo que todas las ideas van a estar representadas en la nueva Constitución”.