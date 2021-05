La aclaración de Ximena Rincón: “Yo no he bajado mi candidatura, lo que he dicho es que no podemos inscribir primarias”

Durante esta jornada, la senadora y candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, pidió a su partido no inscribir las primarias legales, cuyo plazo máximo vence el próximo miércoles.

No obstante, en la noche de este lunes hizo una aclaración y puntualizó que eso no significa que ella haya bajado su candidatura a La Moneda.

“Yo no he bajado la candidatura, lo que he dicho que no podemos inscribir primarias, porque necesitamos construir hacia adelante”, enfatizó la senadora.

Asimismo, indicó que “el mensaje del país ha sido brutal y creo que tenemos que ser capaces de construir una unidad amplia sobre mínimos que nos permitan edificar máximos necesarios para el país“, dijo, en relación a los resultados de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales e integrantes de la convención constitucional.

“Eso requiere de seriedad, frialdad, generosidad de todas y de todos, y tenemos que construir un partido donde nadie se sienta excluido“, añadió Rincón.

“Aquí todos tienen que estar y necesitamos esa generosidad hacia adelante, conducción, seriedad, generosidad, visión de largo plazo, y entender que el mensaje ha sido demoledor“, concluyó.