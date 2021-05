La reflexión de Malucha Pinto tras triunfar en el distrito 13: “Necesitamos un Estado inclusivo de derechos humanos”

La actriz Malucha Pinto se refirió a su elección como candidata Constituyente por el Distrito 13 de la Región Metropolitana.

Para la intérprete, lo que “más me pone contenta finalmente es que claramente la intuición que teníamos y que este era un país que había despertado y que se la iba a jugar por fuerzas progresistas, que van a poder mover las fronteras y cambiar la Constitución, y poder abrir las puertas para un nuevo Chile se ha hecho realidad y eso me pone feliz en realidad, estoy muy contenta, eso es lo que más me pone contenta”.

Por otra parte, sobre sus próximos desafíos, Pinto aseguró que están: “Evidentemente luchar por un Estado matrístico, que cuide la vida en todas sus formas, que cuide la tierra, estamos ante una emergencia climática profunda y compleja y tenemos que hacernos cargo de ella, donde tengamos un estado pluricultural que dé cuenta de la inmensa y maravillosa diversidad que tenemos en este país, donde tenemos que convivir todos y todas, y dialogar, y eso también pasa por la cultura”, dijo a Meganoticias.

“Un Estado plurinacional que establezca un diálogo igualitario de respeto con la nación mapuche por ejemplo y con las naciones que acrecentan nuestros pueblos originarios”, añadió.

Finalmente, sostuvo que “necesitamos un Estado inclusivo de derechos humanos y que evidentemente consagre los derechos sociales como algo fundamental en esta nueva Constitución“, cerró.