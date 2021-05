Diputado Iván Flores (DC): “Yasna Provoste nunca le ha cerrado la puerta a una precandidatura presidencial”

A pesar de las declaraciones que entregó la presidenta del Senado, Yasna Provoste, sobre el hecho de descartar su candidatura presidencial, el diputado Iván Flores (DC) sostuvo que ella “nunca le ha cerrado la puerta” a esa posibilidad.

“Los años de amistad que tengo con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y mis años de militancia me han permitido tener una conversación muy franca con Yasna… Yasna, mi amiga, quien ha confiado en mí para poder aclarar su posición”, comenzó expresando el parlamentario.

“Yasna nunca ha cerrado la puerta a una precandidaura presidencial o de ser la representante de la oposición. No estoy hablando solamente de la Unidad Constituyente. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, está disponible para someterse a los mecanismos que la democracia y la amplitud de la oposición requieran, y esto no lo hace por ella, lo hace por su partido, la Democracia Cristiana y lo hace por Chile”, sostuvo.

“Si hoy día la oposición está disponible para entender el liderazgo que tiene Yasna Provoste en el contexto nacional, para entender lo que puede significar una candidatura liderada por una mujer de un pueblo originario, que ha sido capaz de ponerle el contrapeso al Gobierno, ella está disponible, pero se requieren gestos de grandeza y lo digo yo, quien tengo también una antigua amistad con Ximena Rincón”, añadió.

En este sentido, afirmó que la presidenta del Senado “ha emitido un documento, que es una declaración pública meridianamente clara, que se ha malinterpretado“, sostuvo el diputado de la DC.

“Ella lo primero que hace es cuestionar el mecanismo que nuestro presidente partidario ha definido para resolver este asunto. No se hacen así las cosas, colocando el liderazgo de Ximena Rincón frente al liderazgo de Yasna Provoste, no se hacen así las cosas, las cosas en una coyuntura tan delicada como la que estamos viviendo en la oposición para poder presentarle una propuesta a Chile, no solamente para ganar una elección, se hace con altura y con generosidad“, declaró.

“Eso tiene que resolverlo la directiva, tiene que resolverlo quienes están hoy día como delegados de la junta nacional y que entienden perfectamente que el liderazgo que está mejor posicionado es el de Yasna Provoste, y eso es lo que estamos diciendo”, argumentó.

“Aquí no hay confusión posible, se ha malinterpretado lo que Yasna Provoste ha dicho con claridad, ella siempre va a estar disponible por Chile y por el partido“, insistió Flores.

Según Flores, lo que ha dicho Provoste es que “hoy día la Democracia Cristiana tiene una candidata que es Ximena Rincón, que se eligió en primarias, así ha sido, lo reconocemos todos, pero hoy día hay un escenario distinto que requiere de generosidad y claridad política, y lo que ella está diciendo es que si bien es cierto ella reconoce esa condición, ella va a estar disponible si es que hoy día el partido se lo pide y la oposición se lo pide“, concluyó.