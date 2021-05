Fuad Chahín presenta su renuncia a la presidencia de la DC y Yasna Provoste asegura que llega “tarde”

Fuad Chahín presentó su renuncia como presidente de la Democracia Cristiana (DC) durante la jornada de este martes 18 de mayo.

Esto, luego del tenso momento registrado durante esta tarde, cuando la senadora Ximena Rincón emplazó a la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, para que definiera su postura política sobre las elecciones presidenciales. En relación a esto, Provoste entregó una categórica respuesta, señalando que no sería candidata a La Moneda.

Fue en este contexto que Provoste aprovechó de criticar una llamada telefónica que recibió de parte del presidente del partido Fuad Chahín. “Como lo hemos dicho desde el primer momento, nos parece que la transparencia es un valor que tiene que estar muy presente siempre en la actividad pública y en la actividad política”, declaró Provoste, agregando que en relación a esa transparencia “quiero señalar que he recibido un llamado del presidente de la Democracia Cristiana (Fuad Chahín), quien me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera de que la Junta Nacional pueda resolver entre la senadora Ximena Rincón y yo”, declaró.

“Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y de conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto culmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, en el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”, sostuvo la presidenta del Senado.

Asimismo, dijo que “junto a otros humanismos y fuerzas de la centroizquierda, creemos que es necesario proponer una alternativa viable y mejor para nuestro país. El país merece una oposición de verdad, una oposición seria, una oposición responsable. Sin embargo, la Democracia Cristiana o mejor dicho algunos de sus dirigentes, sigue optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsables a otros de sus errores que vienen hace ya bastante tiempo reiterándose”.

“Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país“, complementó.

“He señalado, cada vez que me lo han preguntado, que no soy candidata“, enfatizó finalmente.

Renuncia de Fuad Chaín

En tanto, sobre la renuncia de Fuad Chaín de la presidencia de la DC, Provoste fue categórica al manifestar que es “un poco tarde“.

“La tradición siempre en la DC tras las derrotas electorales, teníamos directivas que renunciaban en ese mismo momento“, añadió.